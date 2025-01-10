Ракета HIMARS пробила три этажа супермаркета в ДНР и упала на подземный паркинг, где прятались люди

Американская ракета РСЗО HIMARS, которой сегодня ВСУ атаковали супермаркет «Молоко» в Донецке, ударила с такой силы, что провалилась на подземную парковку, где прятались люди. Десять машин разбиты, сообщает Mash на Донбассе.

Местная жительница рассказала об ударе по супермаркету «Молоко» в Донецке. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

«Представьте, полностью пробило весь магазин, и в паркинг во внутрь упал снаряд», — рассказала женщина, которая живёт в атакованном доме на Шахтёрской площади.

По её словам, магазин «Молоко» уже был открыт в момент удара. Сейчас на месте происшествия оперативно работают все службы, в том числе пожарные, которые проливают машины. Также по словам очевидицы трагедии, одну женщину увезла скорая медицинская помощь. Ещё одному пострадавшему парню оказали помощь на месте.

«Пострадавшая женщина там была, её увезли и парень один у нас тоже пострадал, перемотали его. Все живы», — рассказала местная жительница.