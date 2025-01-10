На Урале мать изрезала ножом двух своих детей и покончила с собой

В Свердловской области женщина набросилась с ножом на двух своих детей, после чего свела счёты с жизнью. Израненный 7-летний мальчик успел выбежать из подъезда, его 9-летняя сестра потеряла сознание от потери крови. Оба ребёнка госпитализированы. О трагедии сообщает региональное управление СК РФ.

«В ночь на 10 января 2025 года в городе Красноуральске произошёл инцидент, связанный с причинением ножевых ранений двум малолетним детям их матерью. После этого женщина свела счёты с жизнью. Пострадавшие дети были доставлены в больницу, где в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в тексте.

В полицию обратился случайный похожий, увидевший выбежавшего из многоэтажки окровавленного мальчика, девочка лежала без сознания в подъезде дома. Врачи сообщили, что у детей состояние средней тяжести, решается вопрос об их транспортировке из Красноуральска в одну из клиник Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних.