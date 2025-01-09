В Ленобласти настенный обогреватель упал на голову ребёнку, оставив жуткие ожоги

Домашний кварцевый обогреватель вспыхнул и упал на восьмилетнего мальчика, оставив сильные ожоги на его лице, руках и шее. Кроме того, у ребёнка диагностированы ожоги дыхательных путей.

Инцидент произошёл, когда мальчик находился на даче с родителями в Ленинградской области. По данным Mash на Мойке, в настоящее время школьник находится в реанимации. Медицинские работники оценивают его состояние как тяжёлое, врачи Волховской межрайонной больницы оказывают необходимую помощь.