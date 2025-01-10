Спасатель словами «мы в аду» описал работу на пожаре в Гатчине

В сети появилось видео, снятое пожарным в самом центре возгорания на заводе по производству ацентона в Гатчине, Ленинградской области. Ролик, присланный подписчиками, был опубликован в Telegram-канале Mash на Мойке. На записях, сделанных спасателем с фронтальной камеры, видны языки пламени рядом с рядом стоящими бочками.

Спасатель со словами «мы в аду» снял на видео эпицентр пожара на заводе в Гатчине. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Столп огня высотой в три этажа на территории завода в Гатчине. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Сообщения о взрывах и пожаре на территории завода по производству ацентона на Индустриальной улице Гатчины начали поступать утром 10 января. Информации о пострадавших пока нет, причина пожара остается неизвестной. В МЧС России сообщили о резком увеличении площади возгорания — с 1,6 тысячи до 1,9 тысячи квадратных метров. На месте работают 50 спасателей и 12 единиц техники, для тушения привлечён пожарный поезд.