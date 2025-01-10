В Татарстане ученики спортивной секции избили дошкольника, а тренер стоял рядом и подсказывал

Воспитанники детской футбольной секции в Набережных Челнах толпой избили одного из детей, пока их тренер наблюдал за происходящим и давал наставления, передают наши коллеги из RT.

Местные жители пишут в Сети, что нападение на ребёнка случилось ещё октябре прошлого года в детском саду «Колокольчик. Предположительно, ту тренировку вёл тренер по имени Руслан Х. Занятие было платным, а помещение арендовалось. Некоторые родители полагают, что тренер намеренно натравил детей на мальчика, якобы потому что тот в чём-то провинился. После случившегося договор аренды расторгли, отмечает издание со ссылкой на городскую администрацию. В футбольной школе «Пантера» комментарии давать не стали.

RT удалось связаться с мамой пострадавшего мальчика Яной и взять у неё комментарий. Женщина рассказала, что узнала о случившемся, когда увидела у сына синяки на теле, а также о том, что это было второе занятие секции под руководством тренера Руслана.

«Он сказал, что устал, лёг на пол. Видимо, баловался, как все дети. И тренер сказал, чтобы другие дети били его лежачего. Я сначала не поверила, написала в родительский чат, и другие дети подтвердили. У меня была истерика», — пояснила она.

По словам собеседницы издания, тренер утверждал, будто ни в чём не виноват и даже называл её сумасшедшей. Также мужчина в ответ на обвинения предложил маме мальчика попробовать доказать, что всё было так, как она говорит. Аргумент про имеющуюся видеозапись он парировал фразой «Ну там же нет звука». Впрочем, довод оказался не очень убедительным — «педагога» уволили тем же днём. У матери пострадавшего ребёнка нет претензий к руководству детского сада или к самой спортивной школе. Как видео инцидента попало в Сеть, она тоже не знает. Кроме того, с Яной уже связались из полиции и сообщили о начатой проверке.