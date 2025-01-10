Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 09:49

МФЦ перестали принимать документы в пяти городах Челябинской области

В Челябинской области МФЦ сразу пяти населённых пунктов временно перестали работать в штатном режиме. Из-за «проблем технического характера у провайдера» приём документов был приостановлен. Об этом сообщает региональный портал многофункционального центра.

«Обращаем ваше внимание на ограничения в работе нескольких офисов МФЦ Челябинской области. В связи с отсутствием интернет-соединения (проблема технического характера на линии провайдера) приём граждан осуществляется в режиме консультирования и выдачи готовых документов», — сказано в тексте.

В частности речь идёт о Копейске, Озёрске, Коркино, Еманжелинске и Южноуральске. Такая же ситуация сложилась и в селе Агаповка. Сейчас, по данным портала, все проблемы уже устранены, МФЦ продолжают работу в обычном режиме.

Штормы и наводнения: Британия встретила Новый год в экстремальных условиях
Штормы и наводнения: Британия встретила Новый год в экстремальных условиях

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники российские энергетики не допустили сбоев в работе генерирующих объектов. Все технологические нарушения, выявленные на объектах ТЭК, не оказали значительного влияния на надёжность и функционирование систем энергоснабжения. По словам министра энергетики РФ Сергея Цивилёва, количество аварий оказалось в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Ахметов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar