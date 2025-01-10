МФЦ перестали принимать документы в пяти городах Челябинской области

В Челябинской области МФЦ сразу пяти населённых пунктов временно перестали работать в штатном режиме. Из-за «проблем технического характера у провайдера» приём документов был приостановлен. Об этом сообщает региональный портал многофункционального центра.

«Обращаем ваше внимание на ограничения в работе нескольких офисов МФЦ Челябинской области. В связи с отсутствием интернет-соединения (проблема технического характера на линии провайдера) приём граждан осуществляется в режиме консультирования и выдачи готовых документов», — сказано в тексте.

В частности речь идёт о Копейске, Озёрске, Коркино, Еманжелинске и Южноуральске. Такая же ситуация сложилась и в селе Агаповка. Сейчас, по данным портала, все проблемы уже устранены, МФЦ продолжают работу в обычном режиме.