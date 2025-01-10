«Примитивная нация»: Чемпион мира по хоккею оскорбил народ России

Чемпион мира по хоккею 1972 года в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский в интервью iDNES.cz высказал очень резкое мнение о россиянах. Он заявил, что русские, за исключением выдающихся писателей и композиторов, «представляют собой примитивную нацию». Со слов бывшего спортсмена, так было так всегда, и особенно стало очевидно после 1918 года.

Бывший нападающий сборной Чехословакии отметил, что никогда не стремился к общению с советскими хоккеистами.

«Когда я играл против русских, немногие из них были психически здоровы. Некоторые из наших игроков дружили с ними и навещали их, но я никогда не хотел иметь с ними ничего общего», — добавил он.

В 1974 году Недоманский вместе с Рихардом Фардой совершил побег в Канаду, став первым хоккеистом, который покинул соцлагерь. В итоге он провел шесть сезонов в НХЛ, выступая под номером 68 в память о Пражской весне.