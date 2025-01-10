Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 12:29

В Подмосковье мужчина перестал платить за свет и сгорел из-за сломанного генератора

Неплательщик из Серпухова погиб при пожаре из-за неисправного генератора

В подмосковном Серпухове мужчина погиб при пожаре в своём доме из-за сломанного бензогенератора. Электричество ему отключили за неуплату.

Как передаёт источник «Рен-ТВ», трагедия произошла рано утром 9 января в частном доме СНТ «Химик-3». Местные жители заметили дым и позвонили в экстренные службы. После того как пожарные ликвидировали очаг возгорания, в доме было обнаружено обгоревшее тело хозяина дома.

В тот вечер мужчина выпивал. В его доме не было электричества, которое отключили за неуплату, поэтому помещение отапливалось бензогенератором. По предварительной версии, прибор и стал причиной возгорания.

К тому же, погибший мужчина много курил, в том числе в помещении. Правоохранители продолжают устанавливать все детали и обстоятельства случившегося.

Попытка сделать селфи в горах Узбекистана закончилась гибелью двух туристов
Попытка сделать селфи в горах Узбекистана закончилась гибелью двух туристов

Ранее стало известно, что жительница Череповца сгорела вместе с дочкой-подростком в собственной квартире 1 января. В жилище на третьем этаже началось возгорание — спастись удалось только главе семейства.

Обложка ©

Freepik / ripato

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar