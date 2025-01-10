В Подмосковье мужчина перестал платить за свет и сгорел из-за сломанного генератора

В подмосковном Серпухове мужчина погиб при пожаре в своём доме из-за сломанного бензогенератора. Электричество ему отключили за неуплату.

Как передаёт источник «Рен-ТВ», трагедия произошла рано утром 9 января в частном доме СНТ «Химик-3». Местные жители заметили дым и позвонили в экстренные службы. После того как пожарные ликвидировали очаг возгорания, в доме было обнаружено обгоревшее тело хозяина дома.

В тот вечер мужчина выпивал. В его доме не было электричества, которое отключили за неуплату, поэтому помещение отапливалось бензогенератором. По предварительной версии, прибор и стал причиной возгорания.

К тому же, погибший мужчина много курил, в том числе в помещении. Правоохранители продолжают устанавливать все детали и обстоятельства случившегося.