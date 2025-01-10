ВС не поверил водителю, который «не смог» пройти тест на алкоголь из-за астмы

Верховный суд Российской Федерации подтвердил решение ранее принятых инстанций, которые аннулировали водительские права мужчине за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Водитель утверждал, что не может выдохнуть в аппарат из-за своей астмы.

В 2023 году суд Архангельской области признал его виновным в неисполнении законного требования о прохождении медосвидетельствования на предмет алкогольного опьянения и обязал выплатить штраф 30 тысяч рублей, а также запретил ездить за рулём на срок 1 год и 7 месяцев.

Согласно материалам дела, сотрудники дорожной патрульной службы заподозрили водителя в опьянении из-за алкоголя, исходившего от него. Его в итоге доставили в медицинское учреждение, где хитрюга вместо выдоха в прибор делал всё наоборот. Он делал вдохи, спокойно реагируя на указания сотрудника ДПС, при этом не демонстрируя явных признаков удушья.

Не согласный с описанием ситуации в протоколе мужчина обратился в Верховный суд. Он ссылался на наличие бронхиальной астмы и утверждал, что во время освидетельствования у него произошёл приступ, якобы от процедуры он не отказывался, а просто не мог выполнить «продувку».

Верховный суд не выявил нарушений в процессе разбирательства. Было указано, что согласно правилам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, утверждённым приказом Министерства здравоохранения РФ от 18 декабря 2015 года № 933н, если происходит фальсификация выдоха, то освидетельствование прекращается, и фиксируется факт, что водитель отказался от медицинского освидетельствования. Все решения нижестоящих судов остались без изменений.