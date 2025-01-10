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10 января, 11:23

ВС не поверил водителю, который «не смог» пройти тест на алкоголь из-за астмы

Верховный суд Российской Федерации подтвердил решение ранее принятых инстанций, которые аннулировали водительские права мужчине за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Водитель утверждал, что не может выдохнуть в аппарат из-за своей астмы.

В 2023 году суд Архангельской области признал его виновным в неисполнении законного требования о прохождении медосвидетельствования на предмет алкогольного опьянения и обязал выплатить штраф 30 тысяч рублей, а также запретил ездить за рулём на срок 1 год и 7 месяцев.

Согласно материалам дела, сотрудники дорожной патрульной службы заподозрили водителя в опьянении из-за алкоголя, исходившего от него. Его в итоге доставили в медицинское учреждение, где хитрюга вместо выдоха в прибор делал всё наоборот. Он делал вдохи, спокойно реагируя на указания сотрудника ДПС, при этом не демонстрируя явных признаков удушья.

Не согласный с описанием ситуации в протоколе мужчина обратился в Верховный суд. Он ссылался на наличие бронхиальной астмы и утверждал, что во время освидетельствования у него произошёл приступ, якобы от процедуры он не отказывался, а просто не мог выполнить «продувку».

Верховный суд не выявил нарушений в процессе разбирательства. Было указано, что согласно правилам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, утверждённым приказом Министерства здравоохранения РФ от 18 декабря 2015 года № 933н, если происходит фальсификация выдоха, то освидетельствование прекращается, и фиксируется факт, что водитель отказался от медицинского освидетельствования. Все решения нижестоящих судов остались без изменений.

Женщина на Porsche, задавившая ребёнка, отказалась от медосвидетельствования
Женщина на Porsche, задавившая ребёнка, отказалась от медосвидетельствования

Кстати, недавно в России были одобрены изменения, касающиеся увеличения штрафов за различные нарушения правил дорожного движения. Например, штрафы за превышение скорости выросли на 50%. Кроме того, размер штрафа за вождение в состоянии алкогольного опьянения теперь составляет 45 тысяч рублей. Также была изменена система скидок на оплату штрафов — теперь скидка уменьшена с 50% до 25%. Таким образом, водители смогут платить штрафы со скидкой в течение 30-дневного срока, но с учётом новых условий это составит 75% от полной суммы штрафа.

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freepik

Николь Вербер
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