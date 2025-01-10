«Весь подъезд был в крови»: Изрезавшая детей мать из Красноуральска пытала их три часа

Стали известны подробности страшной трагедии в Красноуральске Свердловской области, где мать-одиночка изрезала ножом двоих своих детей, а после свела счёты с жизнью. Выяснилось, что она на протяжении трёх часов истязала 7-летнего сына и 9-летнюю дочь, прежде чем совершить расправу над собой.

Как сообщает URA.ru, в момент леденящего душу происшествия жительница Красноуральска была пьяна. С полуночи до трёх часов она резала руки детей ножом. Истерзанный сын смог выбраться на улицу и позвать на помощь, а его сестра потеряла сознание.

«Весь подъезд был в крови, дети туда выбежали. Дочка позже говорила, что мама выпила и сама с собой начала разговаривать», — сообщили собеседники журналистов.

Известно, что у женщины были большие долги. Детей она воспитывала одна — отец не принимал участия в их жизни.