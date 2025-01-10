Названы две категории россиян, для которых особенно опасен метапневмовирус

Метапневмовирус представляет серьёзную угрозу для детей и пожилых людей. Об этом сообщил в интервью «Парламентской газете» академик РАН Виталий Зверев — научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова. По его словам, метапневмовирус составляет от 0,1% до 1% всех случаев острых респираторных вирусных инфекций, при этом специфического лечения для этой инфекции не существует.

Зверев отметил, что отсутствуют специфические методы терапии как для метапневмовируса, так и для других вирусов, вызывающих ОРВИ, за исключением гриппа.

«Всё, что можно делать — это симптоматическое лечение, » — добавил он.

Метапневмовирус (MPV) — это вирус, относящийся к семейству Pneumoviridae, который вызывает респираторные инфекции. Он может вызывать симптомы, схожие с ОРВИ, такие как кашель, насморк и лихорадка. Вирус составляет небольшой процент всех случаев респираторных инфекций, но может быть серьезной угрозой для уязвимых групп населения.