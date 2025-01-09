Попова успокоила насчёт метапневмовируса и предупредила о другой опасной болезни
Глава Роспотребнадзора Попова: РФ не угрожает распространение метапневмовируса
России не угрожает распространение метапневмовируса, но есть риски, связанные со свиным гриппом, — количество положительных тестов на это вирусное заболевание растёт. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Рисков по поводу распространения метапневмовируса нет. Сейчас существует определённый риск, связанный с гриппом. Мы наблюдаем постепенное увеличение числа положительных тестов на вирус гриппа А (H1N1)», — пояснила Попова в беседе с «Российской газетой».
Глава Роспотребнадзора отметила, что иммунная прослойка населения находится на хорошем уровне, ведь во время всероссийской вакцинации против гриппа было привито 56%.
Напомним, в начале года в Китае произошла вспышка метапневмовируса человека. Среди симптомов кашель, озноб, головокружение и слабость. Смертность у этой болезни достигает 43%, что выше, чем у СoViD-19. Метапневмовирус уже атаковал жителей Казахстана и Украины, а также туристов из РФ в Индии и Китае. На этом фоне в Роспотребнадзоре напомнили, что это вовсе не какой-то неизвестный науке вирус, а ежегодное заболевание.
ТАСС / Максим Константинов