Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 января, 19:48

Попова успокоила насчёт метапневмовируса и предупредила о другой опасной болезни

Глава Роспотребнадзора Попова: РФ не угрожает распространение метапневмовируса

России не угрожает распространение метапневмовируса, но есть риски, связанные со свиным гриппом, — количество положительных тестов на это вирусное заболевание растёт. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Рисков по поводу распространения метапневмовируса нет. Сейчас существует определённый риск, связанный с гриппом. Мы наблюдаем постепенное увеличение числа положительных тестов на вирус гриппа А (H1N1)», — пояснила Попова в беседе с «Российской газетой».

Глава Роспотребнадзора отметила, что иммунная прослойка населения находится на хорошем уровне, ведь во время всероссийской вакцинации против гриппа было привито 56%.

Только без паники: Россиянам рассказали, как защититься от «смертоносного» свиного гриппа
Только без паники: Россиянам рассказали, как защититься от «смертоносного» свиного гриппа

Напомним, в начале года в Китае произошла вспышка метапневмовируса человека. Среди симптомов кашель, озноб, головокружение и слабость. Смертность у этой болезни достигает 43%, что выше, чем у СoViD-19. Метапневмовирус уже атаковал жителей Казахстана и Украины, а также туристов из РФ в Индии и Китае. На этом фоне в Роспотребнадзоре напомнили, что это вовсе не какой-то неизвестный науке вирус, а ежегодное заболевание.

Обложка ©

ТАСС / Максим Константинов

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Анна Попова
  • Роспотребнадзор
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar