Попова успокоила насчёт метапневмовируса и предупредила о другой опасной болезни

России не угрожает распространение метапневмовируса, но есть риски, связанные со свиным гриппом, — количество положительных тестов на это вирусное заболевание растёт. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Рисков по поводу распространения метапневмовируса нет. Сейчас существует определённый риск, связанный с гриппом. Мы наблюдаем постепенное увеличение числа положительных тестов на вирус гриппа А (H1N1)», — пояснила Попова в беседе с «Российской газетой».