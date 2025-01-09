В Роспотребнадзоре развеяли миф о «новом» метапневмовирусе

Метапневмовирусом, вспышка которого фиксируется в Китае и ряде других стран на границе с РФ, россияне на самом деле болеют ежегодно. По клинической картине он напоминает лёгкую ОРВИ. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Он приходит к нам ежегодно. На самом деле, ничего удивительного нет, что сейчас отмечается подъем, так как существует периодичность — например, на смену риновирусу могут приходить парагрипп, метапневмовирус», — цитирует эпидемиолога РИА «Новости».