В Роспотребнадзоре развеяли миф о «новом» метапневмовирусе
Эпидемиолог Горелов сравнил симптомы метапневмовируса с ОРВИ
Метапневмовирусом, вспышка которого фиксируется в Китае и ряде других стран на границе с РФ, россияне на самом деле болеют ежегодно. По клинической картине он напоминает лёгкую ОРВИ. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Он приходит к нам ежегодно. На самом деле, ничего удивительного нет, что сейчас отмечается подъем, так как существует периодичность — например, на смену риновирусу могут приходить парагрипп, метапневмовирус», — цитирует эпидемиолога РИА «Новости».
По словам учёного, специфического лечения нет, поэтому врачи назначают противовирусные препараты. Кроме того, в России с 2010 года есть тест-система, позволяющая выявить метапневмовирус.
Напомним, что в начале года в Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV). У пациентов наблюдается озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Смертность данного вируса больше, чем у COVID-19, и достигает 43%. Случаи заболевания уже обнаружили в Казахстане и на Украине. Также на рост заболеваемости на курортах Индии и Китая жалуются российские туристы.