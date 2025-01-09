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Регион
9 января, 09:47

В Роспотребнадзоре развеяли миф о «новом» метапневмовирусе

Эпидемиолог Горелов сравнил симптомы метапневмовируса с ОРВИ

Метапневмовирусом, вспышка которого фиксируется в Китае и ряде других стран на границе с РФ, россияне на самом деле болеют ежегодно. По клинической картине он напоминает лёгкую ОРВИ. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Названы 2 группы людей, подверженные риску тяжёлого течения метапневмовируса
Названы 2 группы людей, подверженные риску тяжёлого течения метапневмовируса

«Он приходит к нам ежегодно. На самом деле, ничего удивительного нет, что сейчас отмечается подъем, так как существует периодичность — например, на смену риновирусу могут приходить парагрипп, метапневмовирус», цитирует эпидемиолога РИА «Новости».

По словам учёного, специфического лечения нет, поэтому врачи назначают противовирусные препараты. Кроме того, в России с 2010 года есть тест-система, позволяющая выявить метапневмовирус.

Названа инфекция, с которой россияне столкнулись на новогодних праздниках. И это не ОРВИ
Названа инфекция, с которой россияне столкнулись на новогодних праздниках. И это не ОРВИ

Напомним, что в начале года в Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV). У пациентов наблюдается озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Смертность данного вируса больше, чем у COVID-19, и достигает 43%. Случаи заболевания уже обнаружили в Казахстане и на Украине. Также на рост заболеваемости на курортах Индии и Китая жалуются российские туристы.

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Александра Вишнякова
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