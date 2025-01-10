ВСУ усыпали село под Курском коварными минами «Лепесток»
Глава района: ВСУ раскидали «Лепестки» и «Колокольчики» в Большом Солдатском
В селе Большое Солдатское Курской области украинские военные разбросали мины «Лепестки» и «Колокольчики» на улице 8 Марта. Об этом сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.
«Информирую вас о том, что на территории Большесолдатского района по-прежнему опасно. Сегодня на улице 8 Марта села Большое Солдатское разбросаны мины «Лепестки» и «Колокольчики», — написал Зайцев в своём телеграм-канале.
Он призвал земляков беречь себя и своих близких.
Мина «Лепесток» (ПФМ-1) — это тип противопехотной мины, которая имеет форму лепестка и предназначена для поражения живой силы противника. Тип мин часто используются в военных конфликтах, они могут быть как самодельными, так и промышленного производства.
Использование противопехотных мин, включая мины типа «лепесток», регулируется международными конвенциями, такими как Конвенция о запрещении противопехотных мин (1997), но многие страны продолжают их использовать в различных конфликтах. В их числе Украина.
Ранее ООН выступила против применения противопехотных мин Украиной. В международной организации указали, что такое оружие нарушает Оттавскую конвенцию.
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