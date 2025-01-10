Семья из Подмосковья украла 18 млн у маркетплейса через аферу с бонусами

В Московской области семейная пара смогла обмануть маркетплейс на 18 миллионов рублей, использовав мошенническую схему по накоплению бонусов, а затем конвертировав их в деньги через фейковый интернет-магазин. Об этом рассказала в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Пара из Подмосковья обманула маркетплейс на 18 миллионов рублей. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Криминальная схема работала около пяти месяцев. Супруги воспользовались проходившей у одного из маркетплейсов акцией. За оставленный комментарий к покупке онлайн-ритейлер начислял бонусы, которыми в дальнейшем можно было оплатить часть товара. Злоумышленники делали заказ, с помощью специального программного обеспечения оставляли отзыв, а затем отменяли покупку», — поделилась она.

Всего подозреваемые смогли разместить с фейковых аккаунтов около миллиона комментариев. Затем они создали фиктивный интернет-магазин. В нём стали продавать товары сами себе по завышенной в несколько раз стоимости, используя в качестве оплаты незаконно полученные баллы. Маркетплейс компенсировал продавцу такую оплату переводом денег на сумму, равную списанным со счёта покупателя бонусам. Всего подозреваемые получили 18 миллионов рублей. Владелец маркетплейса заподозрил обман и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ст 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранты заключены под стражу. При обыске у них изъяты мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника, автомобиль премиум-класса, восемь миллионов рублей.