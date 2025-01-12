Можно ли есть на ночь: Что нужно знать о еде перед сном и какие блюда всё же разрешены Можно ли есть перед сном, если собираешься похудеть, топ-список продуктов, которые можно есть на ночь и не поправиться, как еда влияет на сон и что делать, если очень хочется поесть ночью, читайте в материале Life.ru 12 января, 14:00 Правда ли, что на ночь есть вредно или всё это сказки диетологов? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Современный ритм жизни — это вечная гонка. Рабочие дедлайны, пробки, встречи, домашние дела… Кто успевает нормально поесть днём? В итоге многие из нас оказываются перед холодильником поздно вечером, гадая: «Можно ли это съесть на ночь и как это отразится на здоровье?». Рассказываем, что можно, а чего лучше избегать.

Можно ли есть перед сном и как это отражается на здоровье

Можно ли есть на ночь? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Есть на ночь или не есть — вопрос, который беспокоит не только худеющих. Всё зависит от того, что именно вы едите. Лёгкие и полезные перекусы помогут организму восстановиться, а тяжёлая пища перегрузит желудок и нарушит сон. Переедание перед сном часто приводит к неприятным ощущениям: тяжести, изжоге, бессоннице. Но умеренный подход спасёт положение.

Как еда влияет на сон

Еда напрямую связана с качеством сна. Некоторые продукты успокаивают нервную систему, повышают уровень серотонина и мелатонина — гормонов сна и счастья. Другие, наоборот, стимулируют активность мозга и могут вызвать бессонницу. Например, белковые продукты помогают восстановить мышцы, а углеводы, особенно простые, быстро насыщают, но могут вызвать резкий скачок сахара в крови.

Можно ли есть фрукты и ягоды на ночь

Что есть перед сном из фруктов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dasha Lapshina

Фрукты и ягоды — звучит полезно, но нужно учитывать их состав. Апельсины на ночь лучше не есть: кислота может вызвать изжогу, а сахар в них стимулирует активность. Банан на ночь — другое дело. Он богат магнием, который расслабляет мышцы. Яблоки на ночь — спорный выбор: они стимулируют аппетит и могут вызывать брожение. Гранат есть на ночь тоже не лучший вариант, если не хотите неприятных ощущений в желудке.

Можно ли есть орехи на ночь

Орехи — это полезные жиры и белок. Они насыщают, помогают стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживают мозг. Но стоит помнить о калорийности. Горсть миндаля или грецких орехов — отличный вариант. Орехи на ночь подходят тем, кто хочет перекусить без риска тяжести в желудке.

Можно ли есть молочные продукты на ночь

Молочные продукты перед сном: какие можно, а какие опасны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DONOT6_STUDIO

Молочные продукты — классика вечерних перекусов. Творог на ночь полезен благодаря высокому содержанию белка и низкому гликемическому индексу. Сыр на ночь — неплохой выбор, но в умеренных количествах. А вот молоко на ночь успокаивает нервную систему и помогает быстрее уснуть.

Можно ли есть белковые продукты на ночь

Белковые продукты — идеальный перекус перед сном. Варёное яйцо на ночь насыщает и поддерживает мышцы. Курицу, индейку или рыбу тоже можно смело включать в вечернее меню. Белок долго переваривается, но не вызывает перегрузки желудка.

Можно ли есть сладкое и мучное на ночь

Какие продукты вредны для ночных перекусов: что нельзя есть на ночь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anastasia_Panait

Сладкое и мучное — главные враги спокойного сна. Они резко повышают уровень сахара в крови, что может привести к бессоннице. Если очень хочется, выбирайте тёмный шоколад, но не плитку, а пару долек. А лучше отложите сладости на утро.

Можно ли есть овощи на ночь

С овощами всё не так просто. Например, капусту на ночь лучше не есть — она может вызвать вздутие и дискомфорт, особенно если у вас чувствительный желудок. Картофель в жареном виде также не подойдёт из-за тяжести и избытка калорий. Но есть и исключения. Огурцы — лёгкий вариант для вечернего перекуса, так как они содержат много воды и способствуют гидратации. Варёные кабачки — ещё один отличный выбор: они мягкие, быстро перевариваются и не перегружают желудок. Если хочется добавить немного вкуса, попробуйте присыпать овощи щепоткой сушёных трав — это сделает перекус не только полезным, но и ароматным.

За сколько часов до сна нужно перестать есть

Еда перед сном: польза и вред. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Real Window Creative

Оптимальное время для последнего приёма пищи — за 2–3 часа до сна. Это даёт организму возможность переварить пищу и спокойно отдыхать ночью.

Что делать, если очень хочется есть на ночь

Если голод не даёт уснуть, выбирайте лёгкий перекус: йогурт, горсть орехов или банан. И помните, что стакан воды иногда спасает от ложного чувства голода.

Список продуктов, которые можно и нельзя есть на ночь

Список продуктов для ночного перекуса, которые не приведут к катастрофе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sloniki

Перед выбором еды вечером важно учитывать не только её калорийность, но и влияние на качество сна. Некоторые продукты помогают расслабиться, улучшить пищеварение и настроиться на отдых, а другие могут вызвать тяжесть, изжогу или даже бессонницу. Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, мы составили список продуктов, которые подойдут для вечернего перекуса, и тех, которые лучше избегать. Можно: Бананы — отличный источник магния, который расслабляет мышцы и улучшает сон.

Орехи — горсть миндаля или грецких орехов насыщает и поддерживает уровень сахара в крови.

Творог — лёгкий и богатый белком продукт, который не перегружает желудок.

Варёные яйца — питательный и простой вариант перекуса, идеально подходит для поддержания мышц.

Огурцы — лёгкий овощ с высоким содержанием воды, который освежает и не вызывает тяжести. Нельзя: Апельсины — их кислотность может раздражать желудок и провоцировать изжогу.

Яблоки — вызывают брожение и усиливают аппетит, что нежелательно перед сном.

Сладкое — быстрые углеводы приводят к скачкам сахара, которые могут нарушить сон.

Капуста — может вызвать вздутие живота и дискомфорт.

Вывод прост: есть на ночь можно, но с умом. Выбирайте полезные и лёгкие продукты, чтобы ночь прошла спокойно, а утро началось с энергией. Ранее Life.ru рассказывал о забытых рецептах салатов из СССР, которые точно нужно попробовать.

Авторы Любовь Свободная