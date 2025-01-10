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10 января, 12:48

«Придурок»: Губерниев и Тарасова ответили на слова Недоманского о примитивности россиян

Тренер Тарасова: У нас полно таких чемпионов, как Недоманский

Нет смысла обращать внимание на всяких «мудаков». Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Life.ru, комментируя высказывание чемпиона мира по хоккею 1972 года в составе сборной Чехословакии Вацлава Недоманского, который назвал русских «примитивной нацией».

«Почему мы должны комментировать высказывания всяких мудаков? Они мудаки, и весь мир это знает. Поэтому нет смысла обращать на это внимание», — сказал Губерниев.

А заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила нам, что и вовсе не думает о таких «придурках», как Недоманский. По её словам, пусть они живут у себя в стране, здесь их всё равно никто не ждёт.

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Мы живём у себя в стране, нам здесь очень нравится. Тут Россия известна на весь мир как страна, занимающаяся спортом. У нас таких чемпионов, как Недоманский, полно.

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова

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Напомним, в интервью Недоманский выразил крайне негативное мнение о россиянах. Он отметил, что, за исключением выдающихся писателей и композиторов, «русские представляют собой примитивную нацию». По словам бывшего спортсмена, это было всегда и особенно стало заметно после 1918 года.

Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин, Наталья Шатохина

Ольга Годуненко
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