«Придурок»: Губерниев и Тарасова ответили на слова Недоманского о примитивности россиян

Нет смысла обращать внимание на всяких «мудаков». Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Life.ru, комментируя высказывание чемпиона мира по хоккею 1972 года в составе сборной Чехословакии Вацлава Недоманского, который назвал русских «примитивной нацией».

«Почему мы должны комментировать высказывания всяких мудаков? Они мудаки, и весь мир это знает. Поэтому нет смысла обращать на это внимание», — сказал Губерниев.

А заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила нам, что и вовсе не думает о таких «придурках», как Недоманский. По её словам, пусть они живут у себя в стране, здесь их всё равно никто не ждёт.

Мы живём у себя в стране, нам здесь очень нравится. Тут Россия известна на весь мир как страна, занимающаяся спортом. У нас таких чемпионов, как Недоманский, полно. Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова