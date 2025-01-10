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10 января, 13:32

Преступление и оправдание: Блогерша перепутала Казанский собор с туалетом и попала в изолятор

В Петербурге задержали блогершу, которая сходила в туалет у Казанского собора

Минувшей ночью в Петербурге 25-летняя блогерша напилась и во время прогулки по Северной столице справила нужду прямо у стен Казанского собора. Всё это она зачем-то сняла на камеру и выложила в Сеть, что и позволило полиции её найти. Неприятного содержания ролик с плохим примером для подражания опубликовал Mash на Мойке.

Сперва девушка скомпрометировала себя обличающим роликом, а потом начала оправдываться. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Девушку зовут Алина, она называет себя продавцом парфюма премиум-качества. При этом в её паблике лишь 30 подписчиков. Фактически же у неё слегка иной род деятельности — блогерша не трудоустроена и ведёт несколько каналов с треш-контентом. Большая часть публикаций — тусовки на вписках, улицах и клубах от первого лица. Чаще всего Алина снимает свои увеселения нетрезвой.

Справление естественных потребностей на фоне зимнего Казанского собора не привело публику в восторг, Алине быстро объяснили, что она сделала не так, и девушка начала самонадеянные попытки выдать свою выходку за пранк. К этому моменту полиция уже была в курсе ситуации и задержала контент-мейкера в её квартире на Проспекте Просвещения (иронично), откуда увезла в изолятор подумать.

По информации телеграм-канала, на Алину пока что составили только административный протокол по обвинению в мелком хулиганстве. Впрочем, есть вероятность, что на неё заведут и уголовное дело.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roman Evgenev

Юрий Лысенко
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