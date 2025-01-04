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4 января, 09:52

Пьяный Дед Мороз прополз по улице и рассмешил уральцев

SHOT: Пьяный Дед Мороз прополз по улице и рассмешил жителей Свердловской области

«Уставшего» Деда Мороза заметили в Свердловской области. Главный волшебник настолько замотался с подарками для детей, что еле перебирал ноги по дороге домой, сообщает SHOT.

Пьяного Деда Мороза заметили в Свердловской области. Видео © SHOT

Есть подозрения, что волшебник не только щедро раздавал подарки, но и не забывал о собственном удовольствии, наслаждаясь крепкими напитками. В результате, сначала он уверенно направлялся к празднику, затем начал ползти, а в конце концов уже не мог ни идти, ни ползти.

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Ранее экстремалы организовали новогодний заезд по улицам Челябинска, привязав к автомобилю Audi ёлку, на которой сидел мужчина в костюме Деда Мороза и запускал фейерверки во время движения. Life.ru удалось выяснить, что за рулём был местный автоблогер. Его уже, кстати, оштрафовали.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
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