Пьяный Дед Мороз прополз по улице и рассмешил уральцев
SHOT: Пьяный Дед Мороз прополз по улице и рассмешил жителей Свердловской области
«Уставшего» Деда Мороза заметили в Свердловской области. Главный волшебник настолько замотался с подарками для детей, что еле перебирал ноги по дороге домой, сообщает SHOT.
Пьяного Деда Мороза заметили в Свердловской области. Видео © SHOT
Есть подозрения, что волшебник не только щедро раздавал подарки, но и не забывал о собственном удовольствии, наслаждаясь крепкими напитками. В результате, сначала он уверенно направлялся к празднику, затем начал ползти, а в конце концов уже не мог ни идти, ни ползти.
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