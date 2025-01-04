Пьяный Дед Мороз прополз по улице и рассмешил уральцев

Есть подозрения, что волшебник не только щедро раздавал подарки, но и не забывал о собственном удовольствии, наслаждаясь крепкими напитками. В результате, сначала он уверенно направлялся к празднику, затем начал ползти, а в конце концов уже не мог ни идти, ни ползти.