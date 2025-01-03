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Регион
3 января, 17:59

Life.ru узнал личность Деда Мороза, застрелившего владельца магазина в Чувашии

SHOT: Дедом Морозом, застрелившим чувашского бизнесмена, оказался владелец ТЦ

Дедом Морозом, который застрелил владельца магазина в Чувашии, оказался 71-летний бизнесмен и владелец местного ТЦ. Об этом сообщает SHOT.

Кадры задержания подозреваемого в убийстве предпринимателя в Чувашии. Видео © Telegram / Росгвардия

По информации телеграм-канала, хозяина магазина из Канаша убил Валерий А. — хозяин одного из местных торговых центров. Мотивом стал долг 44-летнего предпринимателя. Злоумышленника задержали в его доме в селе Вутабоси под Канашем. Известно, что он является видным бизнесменом, с которым работает целый ряд городских предпринимателей.

Подозреваемый в убийстве предпринимателя в Чувашии. Фото © SHOT

Подозреваемый в убийстве предпринимателя в Чувашии. Фото © SHOT

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что инцидент произошёл накануне. Спустя несколько часов после происшествия нападавший был задержан. В ходе допроса он признался, что надел костюм Деда Мороза для маскировки.


Life.ru публикует момент убийства предпринимателя в Чувашии, которого застрелил Дед Мороз
Life.ru публикует момент убийства предпринимателя в Чувашии, которого застрелил Дед Мороз
Обложка ©

Telegram / Росгвардия

Наталья Демьянова
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