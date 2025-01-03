Life.ru узнал личность Деда Мороза, застрелившего владельца магазина в Чувашии

Дедом Морозом, который застрелил владельца магазина в Чувашии, оказался 71-летний бизнесмен и владелец местного ТЦ. Об этом сообщает SHOT.

Кадры задержания подозреваемого в убийстве предпринимателя в Чувашии. Видео © Telegram / Росгвардия

По информации телеграм-канала, хозяина магазина из Канаша убил Валерий А. — хозяин одного из местных торговых центров. Мотивом стал долг 44-летнего предпринимателя. Злоумышленника задержали в его доме в селе Вутабоси под Канашем. Известно, что он является видным бизнесменом, с которым работает целый ряд городских предпринимателей.

Подозреваемый в убийстве предпринимателя в Чувашии. Фото © SHOT