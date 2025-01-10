На Западе заявили о недовольстве в Судане из-за новых купюр, напечатанных в России
Reuters: Жители Судана возмутились из-за новых купюр, напечатанных в России
Некоторые жители Судана, разделённого гражданской войной, возмутились появлению новых купюр местных фунтов. Проживающие в части страны, которую контролируют Силы быстрого реагирования (RSF), не смогли получить банкноты из-за правил принятых в части Судана, находящейся под контролем армии, пишет Reuters. По данным агентства, деньги были напечатаны в России.
Данные правила гласят следующее: жители должны принести старые купюры и положить их на счёт. При этом выдача новых купюр в 500 и 1000 фунтов производится в ограниченном количестве. Министр финансов Судана Джибриль Ибрагим объяснил, что появление новых банкнот способствовал росту количества банковских депозитов и, как следствие, возможностей армии финансировать свои расходы.
Однако жители другой части страны не могут обменять деньги. Этому есть несколько причин, в том числе малое количество банков, отсутствие у многих суданцев документов и смартфонов для проведения онлайн-операций. Недовольство высказывают и жители второго по размеру города Судана и единственного морского порта страны Порт-Судана,
«Когда в будущем вам понадобятся наличные, они вам их не дадут. Вы можете потратить целый день, чтобы получить 50 тысяч суданских фунтов ($20) или 100 тысяч суданских фунтов ($40)», — пожаловался торговец рыбой Али Мониб.
Напомним, с 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, которые то затихают, то набирают обороты. Причиной конфликта стал военный переворот 2019 года, в результате которого был свергнут президент Омар аль-Башир. К власти пришёл Переходный Суверенный совет, в который вошли представители армии и Сил быстрого реагирования (RSF). В 2022 году было достигнуто соглашение о разрешении кризиса, создании временного правительства и проведении выборов. Однако армия и RSF не смогли прийти к согласию по вопросу интеграции последних в силовые структуры, что привело к вооружённым столкновениям в 2023 году. В настоящее время армия контролирует север и восток страны, RSF — юг и запад. В столице Хартуме противостояние наиболее интенсивное.
Wikipedia / New Zealand Defence Force