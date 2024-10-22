Находившийся в Ил-76 россиянин снял видео незадолго до крушения в Судане
На борту сбитого в Судане Ил-76 находился россиянин Антон Селиванец. Это подтвердили его родственники, которым он прислал видео, снятое незадолго до трагедии на высоте 8,5 тысячи метров.
Видео, снятое разбившимся в Судане россиянином. Видео © Telegram / RT на русском
«Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет», — рассказал брат лётчика в разговоре с RT.
В местах, где бушуют военные конфликты, Антон бывал довольно часто. Он занимался доставкой гуманитарной помощи, несмотря на серьёзную опасность, рассказал его родственник.
Ранее Life.ru писал, что посольство России в Судане сообщило о крушении воздушного судна, на борту которого, предположительно, находились россияне. Ситуаци осложняется тем, что воздушное судно упало в Дарфуре, где сейчас происходят ожесточённые бои. Ответственность за крушение взяли на себя мятежники из ранее проправительственной военизированной организации Сил быстрого реагирования. Сообщалось, что, предварительно, среди погибших оказался россиянин Виктор Гранов, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC.
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