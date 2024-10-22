Находившийся в Ил-76 россиянин снял видео незадолго до крушения в Судане

На борту сбитого в Судане Ил-76 находился россиянин Антон Селиванец. Это подтвердили его родственники, которым он прислал видео, снятое незадолго до трагедии на высоте 8,5 тысячи метров.

«Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет», — рассказал брат лётчика в разговоре с RT.