Экипаж сбитого в Судане Ил-76 летел на помощь другому самолёту ОАЭ, который ранее был повреждён при посадке в Западном Кордофане. Об этом сообщили члены Сил быстрого реагирования Судана.

В начале октября Объединённые Арабские Эмираты отправили самолёт с военной помощью в Судан, однако он неудачно приземлился в Западном Кордофане, что привело к повреждению двигателей. Ил-76 перевозил запасные части и инженеров для ремонта, но сегодня утром был ошибочно сбит.