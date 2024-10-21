Экипаж сбитого в Судане Ил-76 летел на помощь другому самолёту ОАЭ
Экипаж сбитого в Судане Ил-76 летел на помощь другому самолёту ОАЭ, который ранее был повреждён при посадке в Западном Кордофане. Об этом сообщили члены Сил быстрого реагирования Судана.
В начале октября Объединённые Арабские Эмираты отправили самолёт с военной помощью в Судан, однако он неудачно приземлился в Западном Кордофане, что привело к повреждению двигателей. Ил-76 перевозил запасные части и инженеров для ремонта, но сегодня утром был ошибочно сбит.
Ранее Life.ru писал, что посольство России в Судане сообщило о крушении воздушного судна, на борту которого, предположительно, находились россияне. Ситуация с выяснением обстоятельств осложняется тем, воздушное судно упало в охваченном боями Дарфуре. Ответственность за крушение самолёта взяли на себя мятежники из ранее проправительственной военизированной организации Сил быстрого реагирования. Сообщалось, что, предварительно, среди погибших оказался россиянин Виктор Гранов, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC.
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