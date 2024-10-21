Момент падения грузового самолёта в Судане с россиянами на борту попал на видео

Падение грузового самолёта в суданской провинции Северный Дарфур сняли на камеру. Момент крушения публикуется пользователями соцсетей и местными СМИ.

Видео с падающим самолётом снято группой вооружённых людей. Слышны крики на арабском и стрельба из автоматов. Следующие фрагменты записаны уже на месте крушения, в кадре показывают документы главного инженера самолёта Виктора Гранова.