Момент падения грузового самолёта в Судане с россиянами на борту попал на видео
Падение грузового самолёта в суданской провинции Северный Дарфур сняли на камеру. Момент крушения публикуется пользователями соцсетей и местными СМИ.
Момент падения грузового самолёта с российским экипажем в Судане. Видео © X / c0mmand0_2022 / sudanwarmonitor
Видео с падающим самолётом снято группой вооружённых людей. Слышны крики на арабском и стрельба из автоматов. Следующие фрагменты записаны уже на месте крушения, в кадре показывают документы главного инженера самолёта Виктора Гранова.
Напомним, ранее стало известно о падении грузового самолёта в Северном Дарфуре. Посольство РФ в Судане уведомило, что на борту могли находиться россияне. Ответственность за падение самолёта взяли местные мятежники.
X / sudanwarmonitor