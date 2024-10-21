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21 октября, 17:34
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Момент падения грузового самолёта в Судане с россиянами на борту попал на видео

Падение грузового самолёта в суданской провинции Северный Дарфур сняли на камеру. Момент крушения публикуется пользователями соцсетей и местными СМИ.

Момент падения грузового самолёта с российским экипажем в Судане. Видео © X / c0mmand0_2022 / sudanwarmonitor

Видео с падающим самолётом снято группой вооружённых людей. Слышны крики на арабском и стрельба из автоматов. Следующие фрагменты записаны уже на месте крушения, в кадре показывают документы главного инженера самолёта Виктора Гранова.

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Напомним, ранее стало известно о падении грузового самолёта в Северном Дарфуре. Посольство РФ в Судане уведомило, что на борту могли находиться россияне. Ответственность за падение самолёта взяли местные мятежники.

Обложка ©

X / sudanwarmonitor

Юрий Лысенко
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