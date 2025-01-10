Юрист оценил закрытие лазейки для хитрых водителей об употреблении алкоголя после ДТП
Юрист Хаминский прокомментировал решение Верховного суда об алкоголе после ДТП
Юрист Александр Хаминский высказался о решении Верховного суда запретить водителям пить алкоголь после ДТП. Он считает, что раньше автомобилисты активно пользовались этим пробелом в законе, однако нынешние ПДД запрещают подобную хитрость.
«За несоблюдение запрета Кодексом России об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за несоблюдение этого запрета в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей и лишения прав на срок до 1,5 года», — напомнил эксперт в беседе с RT.
Этот запрет действует даже без пострадавших. Также не имеет значения, есть ли у владельца повреждённого авто претензии к нарушителю.
Напомним, ранее водители, совершившие аварию в состоянии алкогольного опьянения, обманывали инспекторов ДПС, употребляя спиртное сразу после столкновения. Таким образом было невозможно определить, сидел он за рулём пьяный или нет. Однако после ДТП в Карелии в марте 2023 года, когда водитель потерял управление, съехал в кювет и перевернулся, Верховный суд пересмотрел Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ожидая инспекторов, мужчина принял на грудь, за что получил штраф 30 тысяч рублей и лишился прав на полтора года. Обжаловать решение не получилось.
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