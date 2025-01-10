Юрист оценил закрытие лазейки для хитрых водителей об употреблении алкоголя после ДТП

Юрист Александр Хаминский высказался о решении Верховного суда запретить водителям пить алкоголь после ДТП. Он считает, что раньше автомобилисты активно пользовались этим пробелом в законе, однако нынешние ПДД запрещают подобную хитрость.

«За несоблюдение запрета Кодексом России об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за несоблюдение этого запрета в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей и лишения прав на срок до 1,5 года», — напомнил эксперт в беседе с RT.

Этот запрет действует даже без пострадавших. Также не имеет значения, есть ли у владельца повреждённого авто претензии к нарушителю.