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10 января, 14:37

Колбасу-убийцу нашли на уральском мясоперерабатывающем заводе

На заводе в Свердловской области нашли сервелат с антибиотиками

На одном из предприятий Свердловской области по переработке мяса нашли сервелат с антибиотиками. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«В декабре была отобрана проба сервелата на мясоперерабатывающем предприятии Свердловской области. В результате лабораторных исследований выявлено наличие антибиотика в готовой продукции», — цитирует ответ специалистов ведомства URA.ru.

У найденного в сервелате вещества есть конкретное название — это офлоксацин, которого не должно быть в готовой пище. Даже употребление в еду мяса животных, которые при жизни проходили курс лечения антибиотиками, может навредить здоровью человека за счёт развития антибиотикорезистентности в микрофлоре организма, предупредили в Россельхознадзоре.

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А в конце ноября Life.ru узнал, что в продукции компании «Стародворские колбасы», которая продаёт товары под торговыми марками «Вязанка», «Стардворье», «Сочинка» и «Ядрёна копоть», нашли мясной клей. Недобросовестные изготовители применяют это вещество для придания продукции вязкости, хотя это нарушает российские нормы безопасности. В этом случае речь идёт о колбасах, но в прошлом компанию уже ловили на аналогичном нарушении с сосисками.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Semiglass

Юрий Лысенко
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