Колбасу-убийцу нашли на уральском мясоперерабатывающем заводе

На одном из предприятий Свердловской области по переработке мяса нашли сервелат с антибиотиками. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«В декабре была отобрана проба сервелата на мясоперерабатывающем предприятии Свердловской области. В результате лабораторных исследований выявлено наличие антибиотика в готовой продукции», — цитирует ответ специалистов ведомства URA.ru.

У найденного в сервелате вещества есть конкретное название — это офлоксацин, которого не должно быть в готовой пище. Даже употребление в еду мяса животных, которые при жизни проходили курс лечения антибиотиками, может навредить здоровью человека за счёт развития антибиотикорезистентности в микрофлоре организма, предупредили в Россельхознадзоре.