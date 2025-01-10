«Саботаж»: Политолог рассказал, почему жители Судана не смогли получить напечатанные в РФ деньги

Напечатанные в России банкноты доставили в Судан, однако местные жители не могут их получить по каким-то внутренним причинам. Об этом заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев в беседе с Life.ru.

«Честно говоря, нам пока это неизвестно, с чем конкретно связано. Банки работают, банкоматы, насколько нам известно, тоже вроде бы. Видимо, там какие-то есть внутренние проблемы, о которых мы не знаем. На самом деле девальвация достаточно большая денежных знаков, денежных банкнот. Но тем не менее люди должны получать деньги, потому что необходимо тратить их, чтобы поддерживать жизнь в это тяжёлое время, экономически тяжёлое время», — рассказал политолог.

По его словам, теперь всё зависит от местных властей. Профессор считает, что достаточно наладить процесс, чтобы люди получали деньги. Он добавил, что сегодняшние обстоятельства на руку оппозиции и группировкам, которые воюют друг против друга в Судане.

Я считаю, что есть определённая группа людей, не исключаю, что они есть и в руководстве, во власти, которые саботируют. Саботаж, естественно, связан с недовольством людей. Люди не могут получить законные деньги. Банкноты напечатаны, Россия помогла в значительной степени. Доктор политических наук Александр Гусев

«Я считаю, что есть группа людей, которым это на руку, которые хотят в этой мутной политической воде поиметь свои дивиденды, то есть опять раскачать внутреннюю ситуацию, что в конечном итоге приведёт к достаточно серьёзным последствиям», — заключил Гусев.