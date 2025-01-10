Трампу вынесли приговор о подлоге документов в деле с порноактрисой
Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в подлоге, но не стал назначать наказание
В США суд вынес в отношении новоизбранного президента страны Дональда Трампа приговор по делу о подлоге документации. Политик хотя и признаётся виновным, однако его освобождают от любого рода наказания, в частности Трампу не грозят ни штрафы, ни тюрьма. Такое решение называется в Штатах «безусловным освобождением».
«На данный момент я выношу этот приговор (безусловное освобождение) по всем 34 пунктам обвинения», — заявила судья в ходе слушаний.
Как поясняется, Трамп будет иметь судимость, что является первым случаем в ситуации с избранием президента страны. Однако он не понесёт никакой ответственности по уголовному делу в связи с «безусловным освобождением».
Ранее сообщалось, что 10 января в Нью-Йорке пройдёт заседание суда, на котором будет оглашён приговор по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Трамп имел все шансы стать первым президентом США, который вступит в должность, имея за плечами судимость. Политик, кстати, уже назвал попытки засудить его «незаконной политической атакой» и фарсом.
ТАСС / АР