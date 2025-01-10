Трампу вынесли приговор о подлоге документов в деле с порноактрисой

В США суд вынес в отношении новоизбранного президента страны Дональда Трампа приговор по делу о подлоге документации. Политик хотя и признаётся виновным, однако его освобождают от любого рода наказания, в частности Трампу не грозят ни штрафы, ни тюрьма. Такое решение называется в Штатах «безусловным освобождением».

«На данный момент я выношу этот приговор (безусловное освобождение) по всем 34 пунктам обвинения», — заявила судья в ходе слушаний.