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Регион
10 января, 19:35

Это всё оливье! Сергей Лазарев растолстел из-за новогодних застолий

Сергей Лазарев признался, что набрал 4 кг за новогодние праздники

Сергей Лазарев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Сергей Лазарев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Популярный исполнитель Сергей Лазарев признался, что набрал за новогодние праздники лишние килограммы. Всему виной, как это ни странно, салат оливье, который, видимо, певец уминал за обе щеки. Ничто человеческое звезде не чуждо!

Лазарев признался, что весь год держал себя в тонусе и активно тренировался, но за Новый год прибавил в весе. Кажется, кому-то придётся снова восстановить спортивный режим, чтобы точно влезть во все костюмы для выхода на сцену в наступившем году.

«Плюс четыре килограмма за праздники. Твою ж... Скидывал, блин, весь год. Спасибо оливье!» — сетует в запрещённой соцсети певец.

Продюсер жёстко прошёлся по Лазареву и Баскову за поведение на шоу «Ну-ка, все вместе!»
Продюсер жёстко прошёлся по Лазареву и Баскову за поведение на шоу «Ну-ка, все вместе!»

А ещё не так давно сам исполнитель шутил над коллегой — телеведущей Лерой Кудрявцевой, которая призналась, что набрала 7 лишних кг. И хотя Лазарев посоветовал бывшей невесте не есть много печенек, сам этой тактики в новогодние выходные не придерживался.

Ольга Сливченко
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