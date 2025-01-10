Это всё оливье! Сергей Лазарев растолстел из-за новогодних застолий

Популярный исполнитель Сергей Лазарев признался, что набрал за новогодние праздники лишние килограммы. Всему виной, как это ни странно, салат оливье, который, видимо, певец уминал за обе щеки. Ничто человеческое звезде не чуждо!

Лазарев признался, что весь год держал себя в тонусе и активно тренировался, но за Новый год прибавил в весе. Кажется, кому-то придётся снова восстановить спортивный режим, чтобы точно влезть во все костюмы для выхода на сцену в наступившем году.