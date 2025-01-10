В Китае баскетболист тайно пронёс свою девушку в отель в чемодане, но она всё испортила

Игрок китайского баскетбольного клуба «Гуанчжоу Лунг Лайонс» Чжан Синьлян был отстранён от матча китайской лиги после того, как тайком пронёс свою девушку в отель в чемодане. О его проделке стало известно после того, как подруга спортсмена решила рассказать о случившемся в социальной сети Weibo.

Ситуация случилась перед выездным матчем клуба против «Циндао Даблстар», который прошёл пятого января в рамках регулярного чемпионата лиги Китая. Синьлян объяснил свои действия тем, что хотел провести время с девушкой и заодно помочь ей по учёбе. К настоящему моменту подруга баскетболиста удалила снимки из своего аккаунта, но в соцсети они, конечно же, остались.

Администрация и тренерский штаб «Гуанчжоу Лунг Лайонс» решили отстранить игрока от ближайших игр лиги в качестве наказания за поступок. Как долго продлится санкция, не сообщалось. Синьлян опубликовал извинения за свои действия. А матч, перед которым всё случилось, завершился победой «Циндао Даблстар» со счётом 103:90.