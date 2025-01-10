Соглашение России и Белоруссии о признании виз вступит в силу 11 января

Заключённое между Россией и Белоруссией соглашение о взаимном признании виз начнёт действовать уже 11 января, рассказали в МИД РФ. Сам документ был разработан и утверждён ещё в 2020 году. Согласно его положениям обе страны признают визы по взаимному принципу, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.

«Вступает в силу подписанное 19 июня 2020 года Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства», — утверждается в заявлении министерства.

Соглашение теперь будет регулировать передвижение иностранцев и лиц без гражданства через общую границу Белоруссии и России. В МИД подчеркнули важность принятия документа, который создаст совместное миграционное пространство в рамках Союзного государства.