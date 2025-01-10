Дачникам рассказали, какой штраф может грозить за неосвоение земельного участка

Россиянам, которые не используют дачные участки по назначению, может грозить штраф от 20 до 50 тысяч рублей, если кадастровая стоимость имущества не определена (что бывает крайне редко), или 1–1,5% от кадастровой стоимости всего землевладения. Об этом сообщил адвокат по земельным делам Сергей Маковеев.

С 1 марта 2025 года в силу вступит закон, который обяжет всех владельцев дачных участков освоить земли в течение 3 лет. Началом отсчёта является момент приобретения собственности.

«Судя по закону, речь идёт о том, чтобы на участке не было сорняков, каких-либо зарослей или мусорных свалок. Это касается владельцев садоводческих участков. Если участок предназначен для ИЖС, то здесь предполагается не только строительство дома, но и хозяйственных построек», — поделился Маковеев в беседе с изданием «Ридус».

Юрист подчеркнул, что определять, используется ли участок по назначению, будут контролирующие органы. Также он отметил, что на данный момент сложно объяснить механизм действия закона, так как такой практики ранее не было. Однако «поле для толкования не будет широким», подытожил специалист.