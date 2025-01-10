Более 4 миллионов человек присоединились к акции «Новый год в каждый дом»

Всероссийская акция «Новый год в каждый дом» Росмолодёжи прошла с 5 декабря по 8 января по всей стране. В рамках акции у россиян была возможность поздравить с новогодними праздниками, осуществить чью-то мечту, стать настоящими волшебниками для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, пожилых людей, у которых нет родных, семей военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и всех, кто нуждается в поддержке и внимании. К акции присоединились 4 247 000 участников и 376 500 добровольцев из всех регионов России, сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.

Одним из главных событий стала Всероссийская акция «Ёлка желаний», организованная Движением Первых и Росмолодёжью. Президент России Владимир Путин запустил эту акцию в День добровольца, 5 декабря, исполнив мечты трёх детей. К акции присоединились также соотечественники из-за границы и стран СНГ. На данный момент более 141 тысячи человек уже «сняли» пожелания с ёлки. Исполнить мечты детей в рамках акции «Ёлка желаний» можно до 28 февраля.

Неравнодушные граждане собрали более 147 400 новогодних и сладких подарков для детей военнослужащих в рамках акции «Новый год в каждый дом», которые были переданы в «Корзины добра» для адресных поздравлений. В региональных штабах #МЫВМЕСТЕ россияне также передавали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.

Волонтёры Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ посетили больницы и госпитали, поздравив военнослужащих в костюмах Дедов Морозов. В преддверии новогодних праздников дети и подростки со всей страны создали самодельные «Звёзды Героев» для солдат. Все изготовленные сувениры были отправлены участникам специальной военной операции на передовую в качестве символа поддержки за их мужество и героизм.

В рамках акции «Новый год в каждый дом. Семьи военнослужащих» Дед Мороз и Снегурочка посетили семьи военнослужащих, поздравив их с праздниками и подарив сувениры из «Корзины добра». Особое внимание было уделено многодетным, малообеспеченным семьям и детям с ограниченными возможностями здоровья. Например, в Забайкальском крае волонтёры оказали помощь в хозяйстве семье военнослужащего, а в Астраханской области организовали новогодний утренник для детей из семей военных, облачившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

«Более 370 тысяч человек стали настоящими Дедушками Морозами и Снегурочками, чтобы создать новогоднее настроение для тех, кому это было действительно необходимо. Они пришли с поздравлениями и подарками к пожилым людям, к детям, оказавшимся в непростой ситуации, к военнослужащим в госпиталях и к семьям бойцов СВО. Акция «Новый год в каждый дом» получилась массовая и очень добрая!» — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.