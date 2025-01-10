В Росавиации раскрыли цель ограничений EASA по полётам над Россией

Новые рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) относительно полётов в Россию являются частью санкционной стратегии и направлены на уменьшение количества транзитных рейсов азиатских авиакомпаний через страну. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Данная рекомендация — не что иное, как продолжение политики санкционного давления западных стран на отрасль гражданской авиации России. По своей сути рекомендация является очередной попыткой сокращения количества рейсов азиатских авиакомпаний в аэропорты Евросоюза с использованием Транссибирской системы маршрутов», — рассказали в Росавиации.

Там отметили, что EASA просто стремится восстановить конкурентные преимущества для своих компаний, которые были утрачены.

В пресс-службе заявили, что российская гражданская авиация безопасна и соответствует мировым стандартам, что подтверждается статистическими данными. Система управления безопасностью полётов всех участников авиаперевозок находится на необходимом уровне. Специалисты ведомств постоянно работают над поддержанием лётной годности техники и подготовкой персонала, а также разрабатывают профилактические меры на основе анализа данных.