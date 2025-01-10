Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 19:15

В Росавиации раскрыли цель ограничений EASA по полётам над Россией

Росавиация: Новые рекомендации EASA — продолжение политики санкций

Новые рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) относительно полётов в Россию являются частью санкционной стратегии и направлены на уменьшение количества транзитных рейсов азиатских авиакомпаний через страну. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Данная рекомендация — не что иное, как продолжение политики санкционного давления западных стран на отрасль гражданской авиации России. По своей сути рекомендация является очередной попыткой сокращения количества рейсов азиатских авиакомпаний в аэропорты Евросоюза с использованием Транссибирской системы маршрутов», — рассказали в Росавиации.

Там отметили, что EASA просто стремится восстановить конкурентные преимущества для своих компаний, которые были утрачены.

В пресс-службе заявили, что российская гражданская авиация безопасна и соответствует мировым стандартам, что подтверждается статистическими данными. Система управления безопасностью полётов всех участников авиаперевозок находится на необходимом уровне. Специалисты ведомств постоянно работают над поддержанием лётной годности техники и подготовкой персонала, а также разрабатывают профилактические меры на основе анализа данных.

В четырёх аэропортах России вводились временные ограничения на полёты
В четырёх аэропортах России вводились временные ограничения на полёты

Ранее Life.ru сообщал, что после трагического инцидента с авиалайнером Azerbaijan Airlines, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) пересмотрело свои рекомендации для авиакомпаний из ЕС и других операторов, сертифицированных в Европе, касающиеся использования воздушного пространства России. В обновлённом документе содержится запрет на полёты над российской территорией к западу от 60-го меридиана восточной долготы, вне зависимости от высоты полёта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Issarawat Tattong

Александра Мышляева
  • Новости
  • Росавиация
  • Другие новости
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar