Трамп назвал суд над ним цирком и обвинил во вмешательстве в выборы

Дональд Трамп, избранный президент США, охарактеризовал пятничное судебное заседание по его делу как «отвратительный цирк». Он подтвердил, что собирается оспорить это решение, и отметил, что освобождение его от ответственности подчёркивает отсутствие доказательств в деле, которое является «уголовным вмешательством в выборы».

«Радикальные демократы снова потерпели неудачу в жалкой охоте на ведьм. Результат демонстрирует, что никакого настоящего дела нет и никогда не было. Сегодняшнее событие — отвратительный цирк, и мы будем оспаривать этот абсурд», — высказался Трамп в своей сети Truth Social.