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10 января, 18:49

Трамп назвал суд над ним цирком и обвинил во вмешательстве в выборы

Дональд Трамп, избранный президент США, охарактеризовал пятничное судебное заседание по его делу как «отвратительный цирк». Он подтвердил, что собирается оспорить это решение, и отметил, что освобождение его от ответственности подчёркивает отсутствие доказательств в деле, которое является «уголовным вмешательством в выборы».

«Радикальные демократы снова потерпели неудачу в жалкой охоте на ведьм. Результат демонстрирует, что никакого настоящего дела нет и никогда не было. Сегодняшнее событие — отвратительный цирк, и мы будем оспаривать этот абсурд»,высказался Трамп в своей сети Truth Social.

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Ранее в пятницу суд Нью-Йорка объявил Трампа «безусловно свободным» по делу о подлоге документов Trump Organization в связи с выплатой экс-порноактрисе Сторми Дэниелс. Это решение формально освободило его от ответственности, оставаясь лишь судебным формализмом.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Лия Мурадьян
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