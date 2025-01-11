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11 января, 02:45

США сомневаются в выводах о непричастности третих стран к «гаванскому синдрому»

Белый дом выразил сомнения в достоверности заявлений американских спецслужб о непричастности третьих стран к так называемому «гаванскому синдрому». Об этом сообщает газета Miami Herald.

По данным издания, в ноябре 2024 года представители Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома провели встречу с несколькими пострадавшими от загадочного недуга. На этой встрече обсуждались данные, ставящие под вопрос выводы разведки.

Координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Джон Кирби заявил, что США продолжат расследовать случаи заболевания, а также проинформируют новую администрацию о ходе расследования.

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Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме, не стал отвечать на вопрос о новых оценках в отношении «гаванского синдрома».

Информация о том, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись «акустическим атакам», появилась ещё в 2017 году. Эксперты заявляли, что США могли принять за такие атаки стрекот сверчков или цикад. В 2018-м американские дипломаты в Китае пожаловались на те же симптомы. В конце июля 2021 года в ЦРУ заявили о возможной причастности к этим необъяснимым случаям России. Однако в итоге разведка США не нашла связи РФ с «гаванским синдромом».

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Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Артём Гапоненко
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