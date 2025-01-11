США сомневаются в выводах о непричастности третих стран к «гаванскому синдрому»

Белый дом выразил сомнения в достоверности заявлений американских спецслужб о непричастности третьих стран к так называемому «гаванскому синдрому». Об этом сообщает газета Miami Herald.

По данным издания, в ноябре 2024 года представители Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома провели встречу с несколькими пострадавшими от загадочного недуга. На этой встрече обсуждались данные, ставящие под вопрос выводы разведки.

Координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Джон Кирби заявил, что США продолжат расследовать случаи заболевания, а также проинформируют новую администрацию о ходе расследования.