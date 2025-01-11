Полсотни британцев ежедневно умирают в очередях из-за перегрузки местных больниц
The Times: В Британии из-за очередей в больницах умирает по 50 человек в день
Ежедневно в Великобритании около 50 человек умирают из-за длительного ожидания медицинской помощи. Основной причиной задержек называют критическую перегрузку больниц, вызванную резким увеличением числа пациентов с гриппом, пишет газета The Times, ссылаясь на анализ, проведённый врачами.
В результате высокой нагрузки в медучреждениях складываются «неприемлемые» условия для пациентов, которые вынуждены находиться в «опасных» и «унизительных» условиях.
Руководство Национальной службы здравоохранения (NHS) заявило, что в некоторых крупных больницах ситуация достигла кризисного уровня, а ожидание помощи может занимать до 50 часов. Количество случаев заболевания гриппом выросло почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Им ежедневно заболевают 500 британцев.
Критическая ситуация объявлена в восьми крупных больницах страны, где система здравоохранения едва справляется с наплывом больных, что усугубляет общее состояние системы NHS.
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