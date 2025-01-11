Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью журналисту Такеру Карлсону высказал мнение, что обсуждение угрозы нападения России на США — это паранойя. Он отметил, что подобные разговоры ведутся в Америке уже не первое десятилетие.

Стоун привёл пример из своей жизни: его отец, консервативных взглядов, ещё в 1950-х годах говорил о планах России вторгнуться в США. По словам режиссёра, эта идея активно насаждалась в школах и церквях.

Стоун также выразил недоумение по поводу неприязни западных стран к России. Он сравнил текущую ситуацию в мире с временами Первой мировой войны и подчеркнул, что враждебность в отношении РФ необоснованна и лишь способствует возобновлению холодной войны.

«Не было причин придираться к России и возвращаться к этой холодной войне, которую мы ведём», — подчеркнул он.