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Регион
11 января, 04:26

Режиссёр Стоун назвал паранойей заявления о возможном нападении РФ на США

Режиссёр Оливер Стоун. Обложка © Кremlin.ru

Режиссёр Оливер Стоун. Обложка © Кremlin.ru

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью журналисту Такеру Карлсону высказал мнение, что обсуждение угрозы нападения России на США — это паранойя. Он отметил, что подобные разговоры ведутся в Америке уже не первое десятилетие.

Стоун привёл пример из своей жизни: его отец, консервативных взглядов, ещё в 1950-х годах говорил о планах России вторгнуться в США. По словам режиссёра, эта идея активно насаждалась в школах и церквях.

Стоун также выразил недоумение по поводу неприязни западных стран к России. Он сравнил текущую ситуацию в мире с временами Первой мировой войны и подчеркнул, что враждебность в отношении РФ необоснованна и лишь способствует возобновлению холодной войны.

«Не было причин придираться к России и возвращаться к этой холодной войне, которую мы ведём», — подчеркнул он.

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Ранее политолог предсказал борьбу США и России за Арктику. Он отметил, что Дональду Трампу выгодно присоединение Канады и Гренландии к США. Если посмотреть на арктические сектора, то вместе с этими странами Штаты получат огромную часть арктического сектора и тогда американский сектор будет сопоставим с российским.

Артём Гапоненко
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