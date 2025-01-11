Режиссёр Стоун назвал паранойей заявления о возможном нападении РФ на США
Режиссёр Оливер Стоун. Обложка © Кremlin.ru
Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью журналисту Такеру Карлсону высказал мнение, что обсуждение угрозы нападения России на США — это паранойя. Он отметил, что подобные разговоры ведутся в Америке уже не первое десятилетие.
Стоун привёл пример из своей жизни: его отец, консервативных взглядов, ещё в 1950-х годах говорил о планах России вторгнуться в США. По словам режиссёра, эта идея активно насаждалась в школах и церквях.
Стоун также выразил недоумение по поводу неприязни западных стран к России. Он сравнил текущую ситуацию в мире с временами Первой мировой войны и подчеркнул, что враждебность в отношении РФ необоснованна и лишь способствует возобновлению холодной войны.
«Не было причин придираться к России и возвращаться к этой холодной войне, которую мы ведём», — подчеркнул он.
Ранее политолог предсказал борьбу США и России за Арктику. Он отметил, что Дональду Трампу выгодно присоединение Канады и Гренландии к США. Если посмотреть на арктические сектора, то вместе с этими странами Штаты получат огромную часть арктического сектора и тогда американский сектор будет сопоставим с российским.