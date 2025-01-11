Александр Овечкин не забил в третьем матче НХЛ подряд
Александр Овечкин. Обложка © Х / Washington Capitals
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел отличиться результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем». Для капитана «столичных» это уже третий матч подряд без очков.
Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Монреаля». В предыдущей встрече «Кэпиталз» одержали победу над «Ванкувер Кэнакс» в овертайме (2:1). Тогда Овечкин провёл на льду почти 18 минут, но завершил игру с нулевым показателем полезности.
Неудачная серия для российского форварда началась 7 января в игре против «Баффало», которая завершилась поражением «Вашингтона» по буллитам (3:4).
А 5 января Александр Овечкин совершил очередной шаг в направлении рекорда Грецки, забив гол во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс», а также отдав результативный пас. После этого он поднялся на 12 строчку в историческом зачёте хоккеистов, набравших больше всего очков в матчах лиги.