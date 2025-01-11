Александр Овечкин не забил в третьем матче НХЛ подряд

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел отличиться результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем». Для капитана «столичных» это уже третий матч подряд без очков.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Монреаля». В предыдущей встрече «Кэпиталз» одержали победу над «Ванкувер Кэнакс» в овертайме (2:1). Тогда Овечкин провёл на льду почти 18 минут, но завершил игру с нулевым показателем полезности.

Неудачная серия для российского форварда началась 7 января в игре против «Баффало», которая завершилась поражением «Вашингтона» по буллитам (3:4).