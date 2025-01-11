Ещё один украинский завод разрушен мощным «ударом возмездия» России

В Днепропетровской области Украины зафиксирован взрыв на территории промышленного предприятия. Об этом написал в телеграм-канале глава подконтрольной Киеву военной администрации региона Сергей Лысак.

«Повреждены промышленное предприятие, линия электропередач», — подчеркнул он, добавив, что украинская система ПВО работала, но неэффективно. Чиновник не стал уточнять, о каком предприятии идёт речь.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по базе ВСУ в Первомайске в Николаевской области. Взрыв прогремел в пригороде, но его сила была такой, что тряска ощущалась даже в центре города. Незадолго до прилётов сработала воздушная тревога.