Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 января, 08:23

Ещё один украинский завод разрушен мощным «ударом возмездия» России

Лысак: В Днепропетровской области повреждено предприятие в результате взрыва

В Днепропетровской области Украины зафиксирован взрыв на территории промышленного предприятия. Об этом написал в телеграм-канале глава подконтрольной Киеву военной администрации региона Сергей Лысак.

«Повреждены промышленное предприятие, линия электропередач», — подчеркнул он, добавив, что украинская система ПВО работала, но неэффективно. Чиновник не стал уточнять, о каком предприятии идёт речь.

Удар по оборонному заводу «Мотор Сич» на Украине попал на видео
Удар по оборонному заводу «Мотор Сич» на Украине попал на видео

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по базе ВСУ в Первомайске в Николаевской области. Взрыв прогремел в пригороде, но его сила была такой, что тряска ощущалась даже в центре города. Незадолго до прилётов сработала воздушная тревога.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar