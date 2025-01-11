Национальный центр Украины внесёт в российский бюджет миллион рублей

Суд взыскал почти миллион рублей с некоммерческой организации «Национальный культурный центр Украины в Москве». Сумма в размере 993 тыс. рублей была сочтена необоснованным обогащением.

Иск, как указано в судебных материалах, предоставленных агентству РИА «Новости», был заявлен столичным департаментом городского имущества с требованием «о взыскании неосновательного обогащения в виде экономии (сбережения) денежных средств вследствие использования земельного участка… не по целевому назначению». Дело было рассмотрено в упрощённом порядке. Решение, вынесенное в августе 2024 года, обжаловано не было.

«Взыскать с ответчика… неосновательное обогащение в размере 926 642,97 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 65 961,81 рубля и с 05.03.2024 по день фактической уплаты долга, начисленные на сумму долга», — гласят материалы суда.

«Национальный культурный центр Украины в Москве» был закрыт в 2022 году, а в 2024 президент России Владимир Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах.