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11 января, 10:01

Удар ВС РФ настиг потрёпанные на фронте подразделения ВСУ при пополнении бойцами

Подполье: ВС РФ нанесли удар по пункту доукомплектации ВСУ в Полтавской области

Армия России нанесла удар по центру доукомплектации ВСУ в Полтавский области, где понёсшие потери украинские подразделения пополняют личный состав, в том числе офицерами из числа иностранных наёмников. Результатом атаки стали десятки тяжело раненных военнослужащих ВС Украины, сообщил в личном телеграм-канале координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев.

«Утром прилетело в Полтавской области, по косвенным данным (десяток тяжело раненых притащили в городскую больницу, выселив гражданских больных) прилетело в место, являющееся одним из многих центров, где разбитые на фронте подразделения, получают пополнение. В том числе иностранных военных, в качестве командиров», пишет подпольщик.

Также Армия России ночью атаковала скопление бронетехники противника в Буче Киевской области. Удар наносился с применением БПЛА «Герань», которые не очень эффективны против бронированных машин, но вот находившиеся в зоне поражения бойцы ВСУ пострадали. По словам Лебедева, выжившие разбежались, бросив погибших и раненых товарищей. Сейчас беглецов отлавливают — по этой причине в Буче усилены блокпосты.

ВС РФ за неделю нанесли 28 высокоточных ударов по военным объектам противника
ВС РФ за неделю нанесли 28 высокоточных ударов по военным объектам противника

Ранее Сергей Лебедев сообщал, что российские войска атаковали микрорайон «95-й квартал» в Кривом Роге — тот самый, где некогда жил Владимир Зеленский. Подробностей об этом ударе пока нет, известно лишь, что было два прилёта — в 02:50 и около 03:30.

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Shutterstock / FOTODOM / Parfen

Юрий Лысенко
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