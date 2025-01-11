Армия России нанесла удар по центру доукомплектации ВСУ в Полтавский области, где понёсшие потери украинские подразделения пополняют личный состав, в том числе офицерами из числа иностранных наёмников. Результатом атаки стали десятки тяжело раненных военнослужащих ВС Украины, сообщил в личном телеграм-канале координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев.

«Утром прилетело в Полтавской области, по косвенным данным (десяток тяжело раненых притащили в городскую больницу, выселив гражданских больных) прилетело в место, являющееся одним из многих центров, где разбитые на фронте подразделения, получают пополнение. В том числе иностранных военных, в качестве командиров», — пишет подпольщик.

Также Армия России ночью атаковала скопление бронетехники противника в Буче Киевской области. Удар наносился с применением БПЛА «Герань», которые не очень эффективны против бронированных машин, но вот находившиеся в зоне поражения бойцы ВСУ пострадали. По словам Лебедева, выжившие разбежались, бросив погибших и раненых товарищей. Сейчас беглецов отлавливают — по этой причине в Буче усилены блокпосты.