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Регион
11 января, 10:00

Россия обрушила «удары возмездия» на аэродромы и живую силу ВСУ в 146 районах

Военные аэродромы, объекты энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК) в 146 районах Украины настигли российские «удары возмездия». Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах», — перечислили в министерстве.

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Ранее Life.ru стало известно, что российские военные нанесли удар по базе ВСУ в Первомайске в Николаевской области. Взрыв прогремел в пригороде, но его сила была такой, что тряска ощущалась даже в центре Первомайска. Незадолго до прилётов в регионе сработала воздушная тревога.

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Midjourney / Life.ru

Андрей Бражников
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