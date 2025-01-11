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Регион
11 января, 10:09

Бойцы «Центра» за сутки уничтожили до 535 солдат ВСУ и танк Leopard

В ходе действий Центральной группировки российских войск украинская армия лишилась танка Leopard и до 535 военнослужащих. О потерях ВСУ сообщили в Минобороны РФ.

«Противник потерял до 535 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, 4 боевые бронированные машины, в том числе 2 бронетранспортёра М113 производства США, 3 автомобиля и 5 артиллерийских орудий», — добавили в ведомстве.

Армия России смогла нанести удары по живой силе противника и технике трёх механизированных бригад Нацгвардии. ВС РФ атаковали украинских солдат в районах населённых пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое Донецкой Народной Республики.

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Почти три сотни военных потеряли ВСУ за сутки ожесточённых боёв в курском приграничье

Ранее Life.ru рассказал, что Российская армия нанесла удар по центру доукомплектации ВСУ в Полтавский области. В результате удара десятки бойцов ВСУ получили тяжёлые ранения. Украинские военнослужащие, получившие различные травмы, вытеснили гражданский народ из больниц, сообщил координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Liukov

Наталья Афонина
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