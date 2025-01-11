Молдавии предрекли новый экономический кризис

Молдавия оказалась на грани очередной волны инфляции, из-за которой страна может столкнуться с повышением цен на все товары и услуги. Такие перспективы обрисовал республике бывший вице-премьер Александр Муравский.

«Национальный банк Молдавии внепланово повысил базовую ставку сразу на 2 процентных пункта, теперь она составит 5,6% вместо 3,6%. Не исключено и повышение норм резервирования для коммерческих банков. Мы ведь только в начале очередной инфляционной петли», — написал он в соцсети Facebook*.

Муравский подчеркнул, что темп инфляции ускорился в декабре, когда вырос тариф на газ. В январе инфляция продолжит господствовать в Молдавии, так как эксперты ожидают роста цен на горючее после повышения властями акцизов.

Экс-премьер отметил, что в стране начнётся цепная реакция: все перечисленные факторы повлекут за собой рост цен на прочие товары и услуги — таковы принципы действия Национального банка республики. Муравский выразил надежду, что стране удастся избежать повтора ситуации 2022 года, однако никаких гарантий тому нет.

На протяжении нескольких лет в Молдавии царит экономический кризис. Очередная волна началась в 2022 году, когда уровень инфляции в стране достиг рекордного показателя 30,2%. После роста цен на энергоресурсы тарифы на газ подскочили в стоимости в семь раз, а на электроэнергию — в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. У населения продолжают расти долги за коммунальные услуги на фоне подорожания энергоресурсов. Люди недовольны положением дел в республике, из-за чего стихийно выходят на антиправительственные протесты.

Ранее стало известно, что Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) приняло решение повысить тарифы на электроэнергию и тепло. Цены на электричество в республике выросли вдвое.