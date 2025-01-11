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Регион
11 января, 19:07

Рок-группу Antisocial Distancing* из Калуги признали террористической

Районный суд Калуги признал террористической рок-группу и молодёжное музыкальное анархистское объединение Antisocial Distancing* («Антисоциальное Дистанцирование» — прим. Life.ru). Деятельность музыкального коллектива на территории России теперь запрещена, а позднее его включат в реестр Росфинмониторинга как террористическую организацию.

Известно, что объединение возникло благодаря трём жителям Калуги в 2019 году. Всего в коллективе было четыре человека. За годы существования Antisocial Distancing* всех музыкантов привлекали по нескольким уголовным статьям, в том числе за публичные призывы к экстремизму и публичное оправдание терроризма.

«В текстах культивировались идеи вооружённого противостояния органам власти. В связи с чем три песни данной группы внесены в федеральный список экстремистских материалов Минюста», — говорится в сообщении телеграм-канала «Оперативные сводки».

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Ранее стало известно, что Росфинмониторинг внёс блогера и математика Михаила Вербицкого** в список террористов и экстремистов. Его обвиняют в оправдании терактов в России, в том числе расстрела людей в «Крокусе».

* Признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ.

** Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Обложка ©

freepik / Racool_studio

Ольга Сливченко
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