Якутская «охотница» украла пимы у студенток-медиков на сотни тысяч рублей

Сотрудники полиции в Якутске раскрыли серию краж национальной зимней обуви — пимов — у студенток местных медицинских вузов. В правоохранительные органы региона в разное время поступило четыре обращения о кражах сапожек из шкуры оленя.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, общий ущерб от краж составил около 200 тысяч рублей. Потерпевшие — молоденькие студентки меда — рассказали, что оставляли пимы в гардеробе и уходили на прохождение практики, а когда возвращались, сапог на месте не было.

В ходе расследования выяснилось, что к кражам причастна 22-летняя студентка. Охотница на пимы приходила в учебные заведения с сумкой, в которую бережно укладывала обувь, а после незаметно выносила её из раздевалки. После она выставляла национальные сапоги на продажу в Сети, а все деньги тратила на собственные «хотелки» и погашение многочисленных кредитов.

Все украденные пимы были найдены у обманутых покупателей и изъяты. Против воровки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.