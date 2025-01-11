Редчайший парад планет смогут увидеть жители Земли невооружённым глазом

С 21 по 25 января жители Земли смогут стать свидетелями уникального астрономического события — сближения шести планет. Об этом сообщило издание ScienceAlert. Уточняется, что в один ряд встанут Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн.

Это небесное событие можно будет увидеть невооружённым глазом, однако астрономы советуют выехать за черту города, чтобы избежать светового загрязнения, а также использовать бинокль или телескоп. Без специальной оптики планеты будут выглядеть как едва заметные точки в небе, поэтому использование дополнительных инструментов значительно улучшит качество наблюдения.

А 28 февраля к уже выстроенным планетам добавится Меркурий, и в результате в небе развернётся парад планет Солнечной системы.