«Разорвёт на части»: Земле грозят бомбёжки астероидами после взрыва в космосе
Учёные ИКИ РАН обнаружили тяжёлую нейтронную звезду, которая летит к Земле
Учёные Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) выяснили, почему некоторые нейронные звёзды срываются с места, как пушечные ядра и разгоняются до колоссальных скоростей. Историю исследования рассказывает kp.ru.
Есть версия, что объект «запускается» в результате асимметричного взрыва, который его создал. Механический перекос в одну из сторон приводит к образованию импульса, выталкивающего нейтронную звезду. Российские ученые объяснили, что обычно перекос возникает из-за несимметричных магнитных полей коллапсирующей звезды. Джет начинает действовать с большей силой в одном направлении, чем в другом. Это приводит к образованию реактивной тяги, которая разгоняет объект до невероятных скоростей.
Последний такой выстрел был около 2000 лет назад. В настоящее время «ядро» движется к нам со скоростью свыше двух миллионов километров в час, что в двадцать раз превышает скорость, с которой Земля вращается по своей орбите вокруг Солнца.
Впервые облако от взрыва и нейтронную звезду заметили в 2006 году. С тех пор за ними и приглядывают. Кстати, такое вторжение пульсара в Солнечную систему не приведёт в хорошим последствиям. На этапе приближения объект способен уничтожить всю жизнь жёстким гамма-излучением.
Когда незваный гость войдёт в Солнечную систему, его колоссальная гравитация может внести хаос в структуру мироздания. Возможно, он даже сможет разорвать на части какую-либо планету, как это делает массивный Юпитер с кометами, которые к нему приближаются. Планете придётся нелегко. Как минимум, людям будет не избежать бомбардировок крупными астероидами.
На данный момент утешает лишь то, что 20 000 световых лет — это огромное расстояние, а скорость более двух миллионов километров в час слишком мала для космических масштабов. Даже если «ядро» и доберётся до нас, это произойдет очень нескоро.
Напомним, что ранее на территорию России упал небольшой астероид. Уральский федеральный университет сообщил о падении объекта диаметром около метра. Он не представлял опасности, так как сгорел в атмосфере. Учёные смогли заранее обнаружить астероид COWEPC5 и рассчитать его траекторию. При входе в атмосферу скорость небесного тела составляла 15–16 км/с. Жители Якутии поделились видеозаписями этого редкого явления.
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