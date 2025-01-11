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11 января, 13:36

В Улан-Баторе начались массовые протесты с требованием отставки правительства

Жители Улан-Батора устроили масштабную акцию протеста, полностью перекрыв главный проспект столицы Монголии. Участники акции обвиняют правительство страны в неспособности бороться со смогом и безработицей.

Мирный небольшой пикет, который начался в полдень на главной площади Улан-Батора, к вечеру превратился в демонстрацию с участием более 1 тыс. человек. Среди них появились молодые люди в состоянии алкогольного опьянения.

Из-за того, что протестующие перекрыли проспект Мира, в городе отменили 15 автобусных маршрутов. В соцсетях инициаторов демонстрации осудили и призвали перейти к мирной акции.

Организатором протеста стала партия «Альянс свободы», представители которой отказались вести конструктивный диалог с монгольским правительством. Они требуют отставки правительства за неспособность решить насущные проблемы, в числе которых смог, дорожные заторы, бедность, коррупция и безработица.

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Ранее сообщалось о массовой акции протеста в Польше, в которой приняли участие местные пограничники, полицейские и пожарные. Профсоюзы вышли на улицы и требовали повышения зарплат как минимум на 15%

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Adansijav Official

Ольга Сливченко
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